В Омске никто не хочет покупать муниципальную недвижимость

С начала года власти провели 16 электронных аукционов, но получить деньги удалось только за два объекта.

Шедеврум

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам муниципальной собственности депутатам рассказали о выполнении программы приватизации муниципального имущества за 9 месяцев 2025 года. Итоги, мягко говоря, печальные.

Всего в этом году планируется приватизировать 78 объектов недвижимости общей площадью 15 953,1 кв. м, реализовать проектную документацию на строительство детского сада на улице Успешной, а также внести в уставный капитал АО «Тепловая компания» теплотрассу. Прогнозные поступления – 20 378 391 рубль.

За 9 месяцев мэрия объявила 16 электронных аукционов, выставив на продажу 37 лотов на общую сумму более 219 млн рублей. Однако состоялась лишь продажа нежилых зданий площадью 66 кв. м, расположенных по адресам: дп. сдт «Нефтяник», д. 118, садоводческое товарищество «Нефтяник», участок 118. В казну поступило 460 тыс. рублей.

Нежилое помещение 8П по адресу: улице 12 Декабря, 64, изъявил желание купить единственный участник аукциона, однако в итоге он уклонился от подписания договора купли-продажи. По закону задаток не возвращается – это 301 750,8 рубля. На остальные лоты никто не заявился.

Мэрия администрирует 107 договоров купли-продажи нежилой недвижимости, которую выкупили предприятия малого и среднего бизнеса в рассрочку. За 9 месяцев 2025 года в казну поступило 80,5 тыс. рублей.