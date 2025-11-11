Омск-Информ
·Общество

В центре Омска начали устанавливать главную городскую елку

Она будет располагаться на территории исторического парка «Омская крепость».

На территории музея – исторического парка «Омская крепость» начали устанавливать главную городскую елку. Сейчас специалисты собирают каркас большой искусственной ели, которую позже дополнят ветвями новогодних деревьев, игрушками и иллюминацией.

– Сборка конструкции завершится к концу следующей недели, параллельно будут вестись работы по монтажу световых элементов, – сообщил мэр Сергей Шелест.

В этом году открытие главной городской елки решили проводить не вечером в пятницу, а в выходные, чтобы мероприятие смогли посетить как можно больше горожан. Событие пройдет в воскресенье, 28 декабря, и начнется в 13 часов.

