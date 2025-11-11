В Омске новому Центру организации дорожного движения передают 13 машин

С 2026 года фотофиксацией нарушений ПДД будет заниматься отдельное учреждение.

Сегодня, 11 ноября, на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности депутаты рассмотрели вопрос о передаче на баланс нового казенного учреждения Омской области «Региональный центр организации дорожного движения» 13 объектов движимого имущества. Специальные транспортные средства необходимы центру для обеспечения функционирования системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Омске.

Центр был создан 29 мая 2025 года распоряжением правительства Омской области, учреждение занимает офис на улице Некрасова, 6. Как указано в распоряжении, «создание специализированной структуры направлено на повышение эффективности управления дорожным движением за счет централизованного подхода и внедрения интеллектуальных решений». Учреждение станет оператором внедряемой с 2023 года в регионе интеллектуальной транспортной системы, которое ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». К тому же учреждение выступает в качестве госзаказчика по организации пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутах.

Руководителем учреждения назначен Руслан Душенкин, который ранее возглавлял отдел надзора Управления ГИБДД по Омской области. В открытых источниках есть данные, что в топ-300 «Сильных идей для нового времени» вошло предложение Душенкина о разработке программного обеспечения для создания единой маршрутной сети всей страны. Он хотел бы объединить для удобства пассажиров автобусные, авиационные, железнодорожные и водные маршруты, где они могли бы выбрать оптимальный путь с одной точки в другую.