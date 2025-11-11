Птица в полете: в Омской области строят школу с IT-центром

В райцентре Одесское на юге Омской области ведется активное строительство современной школы на 550 учеников, на территории которой планируют открыть IT-образовательный центр.
Как сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Омской области, подрядная организация ООО «АртРемСтрой» приступила к монтажу внутренних инженерных коммуникаций и продолжает возводить внешние стены здания. Несущие конструкции здания формируют из бетона, изготовленного на новом заводе. Благодаря использованию современных стройматериалов собственного производства удастся сэкономить деньги на конструктивных решениях – излишки пойдут на отделку и оснащение будущей школы.
– Необычный проект общеобразовательного учреждения был разработан омскими архитекторами из проектного бюро «Риц». Здание напоминает птицу в полете. Новая школа вместит 550 учеников. Ее необходимо сдать в эксплуатацию в 2027 году, – сообщили в минстрое.
Современная школа в Одесском запланирована многофункциональной: на ее территории можно разместить сельскую (не школьную) библиотеку и IT-образовательный центр, оборудованные отдельными выходами.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».