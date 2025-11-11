В коттеджном поселке Омска вскрылись махинации с землей

Предприимчивый мужчина умудрился продать земельные участки в 22 раза дороже их стоимости.

Житель Омска заработал свыше 4 млн рублей на «хитрой» продаже земельных участков в коттеджном поселке Чукреевка. Нарушение земельного законодательства выявила прокуратура Кировского округа Омска в ходе проверки.

Было установлено, что в 2020 году омич получил в аренду четыре земельных участка в поселке Чукреевка общей площадью 4 тыс. кв. м. Земля предназначалась для индивидуального жилищного строительства.

После оформления права собственности на возведенные дома площадью 40,1 кв. м мужчина выкупил участки в льготном порядке за 188 тыс. рублей. Далее он снес существующие постройки и перепродал три участка за 4,2 млн рублей, не используя их по целевому назначению. Схема повысила стоимость участков в 22 раза.

По итогам проверки прокуратура направила иск в суд о признании сделки недействительной и взыскании неосновательного обогащения. Первоначальное решение суда первой инстанции не удовлетворило требования прокуратуры, однако Омский областной суд отменил предыдущее решение и удовлетворил иск в полном объеме.