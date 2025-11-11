Молодой омич получил 8,5 лет за призывы отделить Сибирь от России

Парня судили за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и госизмену.

УФСБ России по Омской области

Сегодня, 11 ноября, УФСБ России по Омской области сообщило об оглашении приговора 19-летнему омичу, который обвинялся в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений и государственной измене. Приговор вынесен во 2-м Восточном окружном военном суде в Новосибирске.

По данным следователей УФСБ, омич являлся администратором украинских телеграм-каналов, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

– Установлено, что фигурант являлся администратором украинских телеграм-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, публично призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан РФ, – рассказала официальный представитель.

В каналах также проводились сборы средств для финансирования ВСУ. На снабжении украинских формирований молодой омич и «погорел» – сотрудники ведомства зафиксировали денежные переводы.

Помимо этого, обвиняемый поддерживал украинскую группу, целью которой является отделение Сибири от России.

– Фигурант являлся сторонником украинского вооруженного формирования, выступающего за отделение Сибири от России и образование украинского национального государства, – сообщили в УФСБ России по Омской области.

Кроме того, молодой человек планировал выехать за пределы родной страны и вступить в одно из вооруженных формирований, ведущей боевые действия против России.

Приговором военного суда омич признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ему назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также омичу на 2 года запретили заниматься публичной деятельностью в интернете. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.