В Омске пропала девочка с приметой, которую невозможно увидеть

Она живет в Ленинском округе.

ПСО «Доброспас-Омск»

Сегодня, 11 ноября, добровольцы ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 15-летней Марины Голохи.

Как сообщили волонтеры, вчера, около 18:00 она вышла из дома по адресу: ул. Машиностроительная, 7, в Ленинском округе, и не вернулась обратно.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, карие глаза, худощавое телосложение, каштановые волосы.

Была одета в длинную зеленую куртку, бежевые полуботинки и, возможно, желтый шарф.

Среди особых примет указано пигментное пятно в районе левой ступни. Отметим, что узнать девочку по такой примете можно, только если она будет ходить босиком.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марины, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.