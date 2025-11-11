Омичей призвали ходить и ездить медленнее

Омские дороги стали опасно скользкими.

Омичей призвали осторожнее передвигаться по проезжей части. Сотрудники ГАИ по Омской области предупредили жителей региона об опасных погодных условиях, которые могут привести к ДТП.

– На территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега, порывистого ветра, – предупредили в ГАИ.

Сотрудники рекомендуют проявить максимальную осторожность и внимательность на проезжей части. Водителей и пешеходов призвали соблюдать меры безопасности при движении по дорогам в условиях гололеда.

Обращаясь к водителям, в ведомстве отметили, что пешеходы также передвигаются по скользкому покрытию и не могут остановиться мгновенно. Следовательно, необходимо аккуратно двигаться и проявлять особую осмотрительность на пешеходных переходах.