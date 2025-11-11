В Омске задержали больше половины самолетов

Пять из восьми «утренних» рейсов не смогли вылететь вовремя.

omskinform.ru

Сегодня, 11 ноября, в Омске снова задержали самолеты. Согласно онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 8:30, пять из восьми «утренних» рейсов не смогли подняться в воздух вовремя.

Так, опоздали три борта, следующих в Москву. Два из них – самолеты компаний «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» – поднялись в воздух на час позже расписания. Пассажирам авиакомпании «Победа» повезло больше – задержка составила менее получаса.

На полчаса также опоздал самолет до Санкт-Петербурга. Борт, принадлежащий авиаперевозчику «Россия» должен был вылететь в 5:30, однако полет начался лишь в 6:02.

Пришлось ждать и пассажирам ночного рейса до Иркутска. Борт S7 AIRLINES, согласно расписанию, должен был отправиться в путь в 00:20, но задержался на внушительные два часа и вылетел лишь в 2:35.