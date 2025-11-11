В Омске за почти за 300 миллионов продают недостроенную больницу

Амбициозный проект «бросили» в конце прошлого столетия.

mlsn.ru

На окраине Омска продают недостроенную 8-этажную больницу с цоколем. Информация опубликована на популярном сайте объявлений.

Продавец отмечает, что объект снабжен всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, газом и водоснабжением.

Отметим, что выставленная на продажу «многоэтажка» должна была стать больницей ПО «Полет», однако строительство масштабного проекта заморозили в конце прошлого столетия. С тех пор на объект неоднократно возвращались рабочие, но завершить его так и не удалось. Несколько лет назад здание уже пытались продать, но цена была на треть меньше – в 2023 году за «заброшку» просили 200 млн рублей.

Объект, находящийся по адресу: Окружная дорога, 5, корпус 1, предлагается к покупке вместе с земельным участком площадью 2,2 гектара. Комплекс вместе с землей продавец оценил в 290 млн рублей.