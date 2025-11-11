Врач развеяла главный миф и назвала оптимальный состав ужина

Терапевт разрешила омичам есть после шести вечера.

Omskinform.ru

Врач-терапевт и специалист XFIT Екатерина Ладыгина опровергла популярный миф о запрете ужина после шести часов вечера и раскрыла оптимальный состав вечернего приема пищи.

По словам специалиста, решающим фактором является не время суток, а промежуток между последним приемом пищи и ночным отдыхом – ужин должен происходить не позднее, чем за три часа до сна.

– После шести можно и нужно есть. Речь идет о том, что для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна. Это важно, – рассказала врач в беседе с «Известиями».

Также она отметила, что все рекомендации по режиму питания носят индивидуальный характер, ведь двух полностью одинаковых организмов не бывает.

Оптимальный ужин, по мнению терапевта, должен включать белки и овощи, не содержащие крахмал, при этом оптимальный объем порции составляет до 350 граммов. Примером правильного ужина могут служить рыба с зеленым салатом или кусочек нежирного мяса с тушеными овощами.

– Он должен быть белковым, с углеводами в виде некрахмалистых овощей: кусочек рыбы с зеленым салатом, кусочек белого мяса с тушеными овощами или что-то подобное. Общая порция – до 350 г по объему желудка, – отметила Ладыгина.

Доктор также подчеркнула, что в случае употребления на ужин фастфуда или сладостей полезна прогулка перед сном. Индивидуальный подход важен и при выборе диеты: пациентам с непереносимостью глюкозы рекомендуется легкий ночной перекус, например, яйцо вкрутую или небольшая порция орехов, чтобы избежать падения уровня сахара во время сна.

Женщины, кормящие грудью, также нуждаются в небольшом приеме пищи перед сном, так как это способствует сохранению питательности молока и улучшает сон малыша.