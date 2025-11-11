Погода готовит заснеженному Омску целый букет сюрпризов

Метеорологи прогнозируют потепление и метель.

Omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 ноября, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается повышение температуры, увеличение скорости ветра, осадки и метель.

Днем температура воздуха установится в районе –2…+3 °C. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Местами снежные заносы, метель и гололедица. Ветер западный, юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление не изменится.

В ночь на субботу, 12 ноября, температура установится в районе 0…–5 °C, при прояснении –6…–11 °C. Также возможен снег с дождем и туман. Гололедица и заносы с омских дорог не исчезнут, а ветер сохранит направление и ослабнет до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.