В Омске наконец-то зажгли Вечный огонь в отремонтированном сквере

Сегодня, 10 ноября, в сквере имени Борцов Революции в центре Омска снова зажгли Вечный огонь, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Огонь потушили еще весной, когда на мемориальном объекте начались ремонтные работы. На обновление исторического пространства из бюджета выделили 90 млн рублей.

– В связи с ремонтом инженерных систем и облицовкой гранитом плиты основания Вечного огня возникла необходимость временного отключения пламени, – напомнил градоначальник.

Работы в сквере Борцов Революции велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», по смете предполагалось уложить гранитную плитку, рулонный газон вместе с системой автополива, установить новое современное уличное освещение, архитектурную подсветку памятников, обновить подпорные стенки гранитными плитами, установить скамьи и урны. Со стороны проспекта Маркса появилась большая клумба.

– Также на средства городского бюджета привели в порядок скульптурную композицию на входе в сквер со стороны улицы Ленина, – ранее сообщал мэр.

Завершить благоустройство должны были к 1 августа, но большой объем плюс территориальная и историческая специфика объекта, а также обильные летние дожди существенно застопорили ход работ. Сквер завершили ремонтировать лишь накануне годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, которая отмечается 7 ноября. Так как Вечный огонь был отключен, омским коммунистам пришлось проводить возложение цветов к потухшей чаше.