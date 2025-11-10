Омск-Информ
·Общество

Омичи будут ловить по берегам рек и озер

На территории города насчитывается 79 мест несанкционированного выхода на лед.

Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение своему заместителю по блоку общественной безопасности Антону Киселеву начать в городе профилактические рейды по местам несанкционированного выхода на лед.

Как написал градоначальник в своем телеграм-канале, первое такое мероприятие уже прошло в Кировском округе. Всего в Омске 79 опасных мест на реках, озерах и котлованах.

– Обращаюсь ко всем любителям пощекотать нервы себе и другим: будьте осторожны. Погода неустойчивая, и толщина льда недостаточная. Берегите себя и думайте о своих близких, – заявил мэр. 

Подобные рейды в Омске проходят каждый год. Как правило, проверяющие ограничиваются разъяснительной работой и вручают памятки.



