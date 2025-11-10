Омичам станет дороже ездить на поезде зимой

С 1 декабря проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки.

Omskinform.ru

С 1 декабря тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте железнодорожных перевозок вырастут на 11,4 %. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер также утвердил новые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки (увеличатся на 10 %) и услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пассажирских перевозок (станут больше на 9,6 %).

Добавим, что это предельные максимальные тарифы, у перевозчика есть право устанавливать их ниже обозначенных в документе.