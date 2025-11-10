Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» решил сменить форму посреди сезона

Новые комплекты посвящены 75-летию омского хоккея и напоминают культовую форму «ястребов» с крыльями на рукавах.

ХК «Авангард» презентовал специальную форму, посвященную 75-летнему юбилею омского хоккея. Сегодня, 10 ноября, «ястребы» выйдут в ней против питерского СКА. Новый комплект – это творческое переосмысление одной из культовых и любимых болельщиками форм в истории «Авангарда» – с крыльями на рукавах.

– В новой версии этот образ передан через графику с использованием плавного градиента, где цвет перетекает от черного к красному и затем к белому. Такой прием создает абстрактную интерпретацию оперения ястреба, которое мы перевели в актуальный визуальный язык, – пояснил руководитель студии Q10 Михаил Антипин.

Отметим, что «ястребы» сменили джерси на любимые фанатами красно-бело-черные после двух поражений на Дальнем Востоке. Возможно, старая-новая форма принесет «Авангарду» больше удачи.  

·Спорт

«Авангард» решил сменить форму посреди сезона

Новые комплекты посвящены 75-летию омского хоккея и напоминают культовую форму «ястребов» с крыльями на рукавах.
t.me/omskiyavangard

ХК «Авангард» презентовал специальную форму, посвященную 75-летнему юбилею омского хоккея. Сегодня, 10 ноября, «ястребы» выйдут в ней против питерского СКА. Новый комплект – это творческое переосмысление одной из культовых и любимых болельщиками форм в истории «Авангарда» – с крыльями на рукавах.

– В новой версии этот образ передан через графику с использованием плавного градиента, где цвет перетекает от черного к красному и затем к белому. Такой прием создает абстрактную интерпретацию оперения ястреба, которое мы перевели в актуальный визуальный язык, – пояснил руководитель студии Q10 Михаил Антипин.

t.me/omskiyavangard

Отметим, что «ястребы» сменили джерси на любимые фанатами красно-бело-черные после двух поражений на Дальнем Востоке. Возможно, старая-новая форма принесет «Авангарду» больше удачи.  