«Отремонтированную на пятерку» школу сдали в омском поселке Телезавода

Нарядный фасад и современный дизайн интерьеров стали фирменным стилем подрядчика – компании «Омск Сайдинг Инвест».

Средняя общеобразовательная школа № 79 после капитального ремонта вновь распахнула свои двери для учеников. Расположенная в омском поселке Телевизионного завода школа начала свое существование в далеком 1953 году еще как семилетка. Полное среднее образование школа стала давать после переезда в 1963 году в новое здание по адресу: улица 10-я Чередовая, 32а. То, что было новым шесть десятилетий назад, к настоящему времени перестало соответствовать даже минимальным стандартам комфорта и безопасности.

– Здание давно уже нуждалось в полноценном капитальном ремонте, ведь за всю историю школы в ней производились только косметические обновления. Конечно же, они не решали проблем с отоплением и канализацией, которых становилось все больше. Намучились мы и с постоянными протечками крыши. Мы неоднократно обращались в департамент образования и администрацию города с просьбой провести ремонт и наконец нашу проблему решили! – рассказала директор СОШ № 79 Марина Лутонина.

Старейшее на «Телевизионке» образовательное учреждение было включено в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», которая подразумевает проведение капитального ремонта в школах на конкурсной основе. Главной целью программы является обновление интерьера в учебных классах, столовых, коридорах, создание комфортной и безопасной среды для детей. По поручению президента Владимира Путина реализация программы была продлена до 2030 года. Как сообщили в Минпросвещения РФ, к этому времени по всей стране должны быть обновлены 7300 школ.

В омской школе № 79 капремонт уже завершен, и по этому случаю ученики, педагоги и родительский актив школы организовали 10 ноября настоящий праздник. В качестве почетных гостей они пригласили на торжественную линейку губернатора Омской области Виталия Хоценко, мэра Омска Сергея Шелеста, председателя Омского горсовета Владимира Корбута, депутатов.

– При поддержке федеральных программ мы продолжаем модернизацию образовательной инфраструктуры. В Омской области это уже 19-я школа, где в текущем году завершен капремонт, и еще 18 объектов находятся сейчас в работе, – сообщил глава региона.

Отдельно губернатор отметил строителей подрядной организации, благодаря мастерству которых «60-летняя школа еще не один десяток лет послужит омичам».

Капремонт СОШ № 79 выполняли специалисты компании «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ). Для начала они демонтировали все, что за долгий срок эксплуатации здания обветшало. Фактически от старой школы остались только фундамент и стены, но сейчас за новым фасадом уже и стены не узнать. Металлические облицовочные панели придали зданию опрятный и современный вид. Кроме того, полностью была заменена проблемная крыша, установлены новые инженерные коммуникации, отремонтированы учебные классы, санузлы, коридоры, актовый зал и столовая. Последние помещения, кстати, поменялись местами – столовая переместилась на первый этаж, а актовый зал переехал на второй.

– Посоветовавшись с руководством школы, мы пришли к выводу, что так будет логичнее. Действительно, зачем каждый раз вручную поднимать продукты на второй этаж? В площади столовая не потеряла, а в функциональности приобрела. Так же соображениями удобства были продиктованы прочие перепланировки: где-то были прорезаны новые дверные проемы, в других местах, наоборот, были установлены перегородки. Таких «мелочей» десятки, – рассказала руководитель проектного института ОСИ Наталья Баранова.

Часть конструктивных и дизайнерских элементов была изготовлена на собственных производственных мощностях компании «Омск Сайдинг Инвест», что дает дополнительную гарантию их качества и надежности. Это относится, например, к ПВХ-окнам и межкомнатным алюминиевым дверям, установленным во всем здании.

– Для компании это был очень непростой объект. Можно сказать, что в силу большого возраста здания это был определенный вызов нам как специалистам. Но тем интереснее было таким объектом заниматься. Для нас это была уже пятая по счету школа, за ремонт которой компания взялась. Мы старались все работы выполнить на оценку пять, и у нас это получилось. Теперь всем ученикам школы № 79 желаю учиться на одни пятерки, – сказал гендиректор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев.

Свое пожелание он подкрепил подарком всем ученикам и учителям школы – сертификатом на посещение семейного парка развлечений «Вокруг света». Сумма сертификата, 583 тыс. рублей, рассчитана так, что каждый ученик СОШ № 79 и каждый педагог смогут в любое удобное время посетить парк «Вокруг света» и прокатать там на аттракционах по 1 тыс. рублей.

Школа в поселке Телевизионного завода стала символом будущего преображения других возрастных омских школ. До конца 2027 года в регионе планируется капитально отремонтировать 75 школ.