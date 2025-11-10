Россельхозбанк принимает заявки на сельскую ипотеку для омичей

Полная стоимость кредита (ПСК) составляет от 23,982% до 25,551% годовых.

Программа доступна сотрудникам АПК, соцсферы и участникам СВО по ставке от 0,1% до 3% годовых.

Россельхозбанк возобновил прием заявок на участие в программе «Сельская ипотека». Теперь омичи могут оформить кредит по ставке от 0,1% до 3% годовых.

Заявку могут подать сотрудники агропромышленного комплекса, работники социальной сферы, занятые в сельской местности, а также участники специальной военной операции. Полученные средства можно направить на покупку готового дома, строительство или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство с привлечением аккредитованной подрядной организации. Программа также позволяет приобрести квартиру в новостройке или готовом доме высотой до пяти этажей в опорных населенных пунктах.

Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 30,01% от стоимости недвижимости. Обязательное условие – расположение объекта на сельской территории, в агломерации или на приграничной сельской территории.

– С момента старта программы сельской ипотеки спрос на нее был стабильно высоким, – отметила директор агентства недвижимости Татьяна Дель. – Возобновление приема заявок поможет многим семьям вновь вернуться к реализации мечты об улучшении жилищных условий.

С 2025 года сельская ипотека доступна сотрудникам агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям в сфере АПК, работникам организаций, подведомственных Минсельхозу России, а также специалистам социальной сферы, сотрудникам органов местного самоуправления на селе и участникам СВО.

Подать заявку можно в цифровых сервисах Россельхозбанка – «Свое Жилье» и «Свое Село». Участникам СВО рекомендуется обращаться в офис банка индивидуально.

С момента запуска программы банк помог улучшить жилищные условия более чем 500 семьям в Омской области. Общая сумма выделенных средств превысила 2,6 млрд рублей.

Подробности – в отделениях Россельхозбанка, в мобильном приложении и на официальном сайте https://www.rshb.ru/

Адреса офисов РСХБ в Омске: