В Омской духовной семинарии прошла региональная конференция школьников «Люби и знай свой край»

Юные исследователи представили свои проекты по истории Омского региона.

Пресс-служба Магнита

В стенах Омской духовной семинарии состоялась VIII региональная историко-краеведческая конференция школьников «Люби и знай свой край». Ее цель – пробудить интерес у молодежи к истории родного края и предоставить возможность обменяться своими находками с другими исследователями.

В этом году мероприятие собрало внушительное количество участников. На заочный этап было подано более 140 исследовательских работ, а в очный тур прошли 40 школьников из 20 районов Омской области. Ребята представили развернутые доклады, сопровожденные мультимедийными презентациями и иллюстрациями.

Организаторами конференции традиционно выступили Омская митрополия, Министерство образования Омской области и Общественная палата региона. Поддержку проекту второй год подряд оказывает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – компания «Магнит».

Авторы наиболее ярких исследований получили дипломы, ценные подарки и поощрительные призы – планшеты, умные колонки и беспроводные наушники.

Заместитель директора по экологии регионального оператора Тэнзилэ Кормишенко, вручая награды, отметила, что все участники проделали большую работу по изучению истории родного края.