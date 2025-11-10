Омичи массово летают за границу с кошками и собаками

Животные-компаньоны сопровождают хозяев в Германию, Таиланд, Израиль, Сербию, США и многие другие страны.

пресс-служба Омского аэропорта

Туристы из Омской области часто берут в зарубежные поездки своих кошек и собак. С начала года специалисты регионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сопроводительные документы на вывоз сразу 80 животных-компаньонов: 23 кошек и 57 собак.

Как отметили в ведомстве, питомцы летали со своими хозяевами в Германию, Таиланд, Израиль, Сербию, США, Австрию, Абхазию, Вьетнам, Китай, Турцию, Египет, Южную Корею, Канаду, Грузию, Болгарию, Грецию, Италию и Францию.

– Вопросы выезда домашних животных за пределы страны требуют не только строгого соблюдения ветеринарных норм, но и оперативного взаимодействия с владельцами, – говорит заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Алексей Харин. – Применение электронных платформ позволяет существенно сократить сроки рассмотрения заявок и сделать процесс оформления документов более прозрачным и удобным для граждан региона.

Перед оформлением документов на вывоз животного за границу специалисты проводят осмотры и проверку их состояния, а также контроль наличия всех необходимых ветеринарных сертификатов. Вся процедура реализуется с применением электронных сервисов федеральной государственной информационной системы «ВетИС» – это позволяет заранее подать заявку и записаться дистанционно на прием. Информация о последовательности оформления размещена на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области, а также доступна на портале eCert.