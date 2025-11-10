Под Омском вырастет новый микрорайон со школой, садиком и стадионом

Стройка будет вестись за Красноярским трактом. Через дорогу уже строится ЖК «Пушкино».

В пригороде Омска собираются строить новый микрорайон с домами средней этажности и социальной инфраструктурой. Участок площадью около 316 тыс. кв. м располагается за Красноярским трактом. Рядом с ним уже строится микрорайон Наукоград, а через дорогу – жилой комплекс «Пушкино».

По итогам торгов земельный участок будет предоставлен застройщику на 12 лет по договору о комплексном развитии территорий. Он должен будет возвести дома средней этажности, а также построить школу на 1100 мест, детский сад на 250 мест и спортивные сооружения.

Стартовая цена участка под застройку составляет около 30 млн рублей, арендная плата – около 95 рублей за квадратный метр. Торги будет проводить госкорпорация ДОМ.РФ.