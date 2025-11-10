Хоценко поздравил омских полицейских с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил сотрудников омского гарнизона полиции за службу и отметил их высокий профессионализм и преданность долгу.

В Омске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В нем приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник УМВД России по региону Вадим Болотов. Лучшим сотрудникам были вручены ведомственные награды, специальные звания и поощрения.

Глава региона отметил, что президент России неоднократно подчеркивал особую роль сотрудников органов внутренних дел в обеспечении правопорядка и безопасности. По словам Виталия Хоценко, значение службы полицейских особенно возросло в условиях проведения специальной военной операции. Многие из них исполняют свой долг в зоне СВО, а те, кто остается в регионе, обеспечивают стабильность и безопасность в тылу.

Губернатор поблагодарил личный состав за добросовестную службу и подчеркнул, что во время массовых общественных и праздничных мероприятий нагрузка на сотрудников возрастает. Он также сообщил, что региональные власти совместно с руководством УМВД обсуждают вопросы кадрового обеспечения и готовы оказывать поддержку.

Вадим Болотов выразил признательность сотрудникам омского гарнизона полиции за ответственное исполнение служебных обязанностей и преданность долгу. Он отметил, что подвиг коллег, погибших при исполнении служебного долга, навсегда останется в памяти товарищей.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители силовых и правоохранительных структур региона, представители Законодательного собрания, Омского горсовета, мэрии и ветераны органов внутренних дел.