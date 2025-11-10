Омичам придется заплатить 25 тысяч за эвакуацию машины

Тарифы на эвакуацию транспортных средств будут расти постепенно.

omskinform.ru

Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на эвакуацию и хранение задержанного транспорта. Расценки будут постепенно расти с 2026 по 2030 год. За этот период они увеличатся примерно на 17 %.

Так, в следующем году эвакуация транспортного средства массой до 1 тонны обойдется владельцу в 3172 рубля. Через пять лет тариф составит уже 3711 рублей. Машины массой от 1 до 3,5 тонны будут эвакуировать за 3994 рубля в 2026 году и за 4673 рубля в 2030-м.

Дороже всего обойдется поездка на штрафстоянку грузовиков массой более 3,5 тонны. В 2026 году самые тяжелые машины будут эвакуировать за 21 662 рубля, в 2025-м тариф вырастет до 25 341 рубля.

Что касается стоимости хранения транспортных средств на штрафстоянках, то в 2026 году тариф будет варьироваться от 33,37 до 75,43 рубля в час. Через пять лет – от 39,03 до 88,24 рубля в час.