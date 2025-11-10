Житель Омска принес в банк целый мешок с копейками

В общей сложности там лежало 2340 монет по 10 и 50 копеек.

Омское отделение Банка России подвело итоги осеннего этапа акции «Монетная неделя», который проходил в регионе с 22 сентября по 4 октября. За этот период омичи принесли в банки свыше 500 тыс. монет на общую сумму около 1,7 млн рублей.

– Омичи не сбавляют темп и продолжают активно принимать участие в акции. Так, в один из офисов банка участник принес 2340 монет по 10 и 50 копеек, – рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова. – Радует, что граждане понимают важность возврата мелочи в оборот, которая годами лежала без дела. Некоторые участники специально копят мелочь и обменивают ее именно в сроки проведения акций.

За весенний и осенний этапы акции омичи обменяли в банках около 1 млн монет на сумму почти 3,4 млн рублей. Чаще всего люди приносят монеты номиналом 10 рублей и 10 копеек.

В Банке России также напомнили: монеты являются законным средством платежа, ими можно свободно расплачиваться при покупках. Если продавец отказывается принимать мелочь при расчете за товары или услуги, необходимо сообщить об этом в Роспотребнадзор.