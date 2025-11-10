Омску не нужен миллион «квадратов» жилья – эксперт

Руководитель группы компаний «Стройбетон» уверен, что столько жилья просто не купят.

omskinform.ru

В Омске не нужно строить миллион квадратных метров жилья, поскольку его никто не купит, заявил руководитель группы компаний «Стройбетон» Олег Золотов. По его мнению, оптимальная для города цифра в два раза меньше.

– Я считаю, что нужно сдавать от 400 до 500 тысяч кв. м в год. Это оптимальная цифра для Омска именно сегодня. Миллион не нужен в городе. Столько нового жилья просто не купят, – сказал Золотов в интервью «Новому Омску».

Статистику по вводу жилья, в которой 80 % вводимых в эксплуатацию площадей обеспечены частным сектором, эксперт назвал «рисованной».

– Все эти цифры нарисованы и ничего общего с действительностью не имеют. Скорее всего, это легализация уже давно построенных частных домов, – полагает Золотов. – Я не верю, что столько построено частного сектора. Реально в Омске сдается от 250 до 300 тысяч жилья – это многоквартирные дома.

Предприниматель также добавил, что сейчас в Омске немало нераспроданного жилья, в том числе у иногородних застройщиков. Рынок «стоит» из-за высоких ставок по ипотеке.