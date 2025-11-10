Тетянников вновь возглавил Совет Омского района

Имея за плечами большой опыт как в исполнительной, так и в законодательной власти, Тетянников избран председателем совета вновь создаваемого муниципального округа.

На состоявшемся 7 ноября первом заседании осенней сессии Совета Омского района депутаты утвердили кандидатуру Юрия Тетянникова на должность председателя. Он был переизбран на этот пост, вновь став главой представительного органа муниципального района.

Глава Омского района Геннадий Долматов отметил профессионализм Тетянникова и поздравил его с избранием на должность.

– Юрий Александрович имеет большой опыт работы как в исполнительной, так и в законодательной власти, обладает значительными профессиональными компетенциями. Уверен, что его богатый жизненный опыт, высокое чувство ответственности, отличные деловые качества и организаторские способности позволят и дальше успешно заниматься законотворческой деятельностью, представляя интересы населения района, – подчеркнул Долматов. – Желаю ему плодотворной и качественной работы и творческих успехов.

Юрий Тетянников поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие в связи с его избранием председателем совета депутатов вновь создаваемого муниципального округа. Он заверил, что приложит все усилия для оправдания надежд депутатов и жителей Омского района.

Уточним, что должность председателя Совета Омского муниципального района Тетянников занимал с сентября 2022 года.