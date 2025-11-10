В омском парке бросили хаски с непростой судьбой

Ездовую собаку предали уже во второй раз.

Фото: vk.com/husky_park_omsk На территории парка имени 30-летия ВЛКСМ обнаружили брошенную собаку породы хаски. Животное ранее обитало в хаски-парке на территории парка, а после его закрытия было передано в семью, которая не справилась с содержанием пса и выбросила его на улицу.

Владельцы закрывшегося хаски-парка опубликовали возмущенный пост в социальных сетях.

– Это не по-человечески, абсолютно! Это живое существо, а не игрушка, которую можно привезти и кинуть! – говорится в сообщении. – Конкретно у этого песика тяжелое прошлое, у него особый характер, об этом люди были предупреждены, человек не справился и отдал его другим людям вместо того, чтобы написать нам, а эти другие люди его просто привели и бросили!

Хаски-парк на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ работал с 2018 года. Проект закрылся из-за низкого потока посетителей. Сейчас владельцы пристраивают собак в семьи.