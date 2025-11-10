В Омском ГАУ прошел «Демографический десант»

Мероприятие направлено на популяризацию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства и здорового образа жизни.

В Научной сельскохозяйственной библиотеке Омского государственного аграрного университета прошел «Демографический десант». Его цель – укрепление института семьи, повышение престижа родительства и поддержка рождаемости.

С приветственным словом к участникам обратились начальник отдела демографической и семейной политики министерства Надежда Скокова и проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Андрей Забудский.

В мероприятии приняли участие более 80 студентов, которые посетили четыре тематические площадки. На одной из них обсуждались вопросы любви, ответственности и уважения к чувствам других людей.

Вторая площадка была посвящена сохранению репродуктивного здоровья. Специалисты рассказали о правильном питании, сне, физической активности и влиянии вредных привычек на организм.

На третьей площадке прошел диалог «С чего начинается семья» и познавательный квест «Семейные ценности». Участники говорили об открытом общении, доверии и качествах, делающих семью крепкой.

Особое внимание вызвала работа площадки «Осознанное отцовство как показатель зрелости мужчины». Представители Омского отделения Всероссийской организации «Союз отцов» подчеркнули важность участия мужчин в воспитании детей и личной ответственности за благополучие семьи.

Проект «Демографический десант» проводится в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.