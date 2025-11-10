Скончался учитель омской гимназии с 30-летним стажем

Виктор Кусакин работал в 19-й гимназии с 1997 года.

Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти учителя по предмету «Ритмика и танец» Виктора Кусакина, работавшего в омской гимназии № 19. Об этом сообщили в беседе родителей учеников.

Виктор Михайлович окончил Омское культпросветучилище в 1982 году. С 1997 года и до конца жизни он работал в гимназии № 19. Ученики отзывались о нем как о добром и веселом человеке и талантливом педагоге.

За свои заслуги Виктор Михайлович был отмечен Почетной грамотой Министерства образования Омской области и Почетной грамотой Департамента образования Администрации Омска.

Причина смерти учителя не сообщается.