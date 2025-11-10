В Омске усилили профилактику ВИЧ среди молодежи

Специалисты Центра СПИД проводят встречи со студентами и школьниками, рассказывая о путях передачи ВИЧ и способах защиты. Все больше омичей выбирают осознанность и здоровье.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

С каждым годом интерес омской молодежи к вопросам здоровья растет. Все больше студентов и школьников узнают, как защитить себя от ВИЧ-инфекции. Этому способствует активная профилактическая работа специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИД Омской области.

Профилактические мероприятия проходят в формате живого общения: специалисты проводят семинары, интерактивные беседы и интеллектуальные игры, где каждый участник может задать вопрос и получить достоверный ответ.

– Наша цель – не только рассказать о путях передачи ВИЧ, но и разрушить мифы, связанные с заболеванием, – отмечают специалисты Центра. – Мы стремимся сформировать у молодежи ответственное отношение к собственному здоровью и толерантность к людям, живущим с ВИЧ.

По словам медиков, системная работа Центра и волонтеров дает положительные результаты: число новых случаев заражения среди молодежи снижается, а уровень информированности растет.

Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями и педагогами. Врачи считают, что формирование безопасного поведения начинается с открытого и доверительного общения в семье и образовательной среде.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Сегодня специалисты Центра СПИД активно сотрудничают с учебными заведениями города. Все больше школ, колледжей и вузов сами приглашают медиков провести профилактические занятия. Одним из таких проектов стала акция «Кировский первокурсник», проходящая среди студентов средних и высших учебных заведений Кировского округа.

Кроме того, Центр ежегодно проводит обучающий тренинг для волонтеров-медиков. В ходе занятий участники получают актуальные знания о ВИЧ-инфекции, методах защиты и особенностях профилактической работы. После обучения волонтеры сами выходят к школьникам и студентам, рассказывая о важности тестирования и безопасного поведения.

Такой формат общения «на равных» делает профилактику более доступной и близкой молодежи, помогая формировать культуру осознанного отношения к здоровью и окружающим.