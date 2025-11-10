Каждый 40-й омич зарабатывает более 200 тысяч в месяц

В рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат Омская область заняла 45-е место.

omskinform.ru

Согласно данным рейтинга по уровню и распределению зарплат, подготовленного «РИА Новости», Омская область заняла 45-е место среди российских регионов. Исследование показало, что лишь 2,5 % омичей имеют доход, превышающий 200 тыс. рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что около 38,1 % омичей зарабатывают менее 45 тыс. рублей. «Типичная» зарплата в Омской области, по данным экспертов, находится в диапазоне от 37 до 81 тыс. рублей.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают регионы с самыми высокими заработками. Так, в Чукотском автономном округе типичный доход составляет от 112 до 268 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплат находится Москва, где этот показатель варьируется от 85 до 206 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий АО с типичным доходом от 95 до 198 тыс. рублей.

В самом низу списка оказались регионы с наименьшими зарплатами. Республика Ингушетия занимает последнее место с типичным доходом в 23–44 тыс. рублей. Немного выше расположились Чеченская Республика (22–46 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (27–56 тыс. рублей).