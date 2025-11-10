На омской «трассе смерти» большегруз смял иномарку: водитель не выжил

Столкновение на встречной полосе унесло жизнь 53-летнего мужчины.

Управление МВД России по Омской области

Вчера, 9 ноября, на трассе Тюмень – Омск произошло ДТП, в котором погиб человек. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около 19:40 часов.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель КамАЗа в районе 463-го километра трассы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц» под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «мерседеса» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель большегруза госпитализирован. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.