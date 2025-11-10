Скончался выдающийся омский шахматист и педагог

Международный мастер спорта умер в возрасте 71 год.

БУ ДО г. Омска «СШ № 15»

В минувшую субботу, 8 ноября, на 72-м году жизни скончался Международный мастер спорта по шахматам Владимир Земеров. Об этом сообщили вчера, 9 ноября, в администрации БУ ДО города Омска «Спортивная школа №15».

С 1977 года Владимир Земеров посвятил свою жизнь воспитанию и обучению юных шахматистов.

– Его опыт, знания и тренерское мастерство явились несомненным достоянием для Омского шахматного мира, – говорится в сообщении.

Владимир Петрович также занимал руководящие посты в БУ ДО города Омска «Спортивная школа №15». Он был директором спортивной шахматной школы в период с 2009 по 2010 годы, а затем занимал должность заместителя директора с 2010 по 2019 годы.