Стало известно, какие омские компании задерживают зарплату

В госинспекции труда назвали основные сферы-должники и самые частые нарушения.

omskinform.ru

В Омской области продолжается борьба с недобросовестными работодателями, задерживающими выплату зарплаты своим сотрудникам. По данным региональной государственной инспекции труда, с начала 2025 года совместно с прокуратурой и минтрудом удалось добиться выплаты задержанных зарплат более чем тысяче работников на общую сумму свыше 90 млн рублей. Это значительно превышает показатели прошлого года: в 2024 году за аналогичный период выплаты получили 171 человек на 50 млн рублей.

Основными должниками, оказались организации жилищно-коммунального хозяйства. Реже проблемы с выплатами возникали в сферах торговли и автотранспорта, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональную госинспекцию труда. Все выявленные фирмы внесены в официальный реестр предприятий с задолженностями.

В текущем году инспекция провела более 55 проверок предприятий. Среди наиболее частых нарушений, выявленных в ходе проверок, – несоблюдение минимального размера оплаты труда и нарушение установленных сроков выплаты заработной платы.