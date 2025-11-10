В Омской области простились с погибшим на СВО сержантом

Он погиб еще зимой прошлого года.

В минувшую субботу, 8 ноября, стало известно о гибели уроженца Омска младшего сержанта Российской армии Евгения Фольца в зоне проведения специальной военной операции. Печальную новость сообщили в Москаленском местном отделении партии «Единая Россия».

Евгений Александрович родился 06 ноября 1987 года в Омске. Детство он провел в селе Красное Знамя Москаленского района. После окончания 11-х классов общеобразовательной школы, в 2004 году он поступил в Москаленское СПТУ-29, где получил среднее профессиональное образование по специальности «бухгалтер».

В 2007 году Евгений Фольц был призван на срочную воинскую службу в войска специального назначения ГРУ ВДВ в Республику Бурятия. По завершении срочной службы он продолжил службу по контракту в той же части еще три года. В 2012 году, уволившись из Вооруженных сил РФ, Евгений Александрович начал карьеру в правоохранительных органах, устроившись на работу в омское МВД. Спустя год он перевелся в Отделение МВД города Сургута (ХМАО-Югра), окончил школу милиции и получил звание лейтенанта.

В октябре 2023 года Евгений принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. 16 января 2024 года он героически погиб в бою при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и Украины.

У Евгения Фольца осталась жена и трое детей.