«Авангард» готовится разгромить СКА в свой юбилей

Игра, посвященная 75-летию омского хоккея, начнется в 19:30.

Сегодня, 10 ноября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против питерского СКА. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В этом сезоне команды встречались уже дважды. Обе игры закончились победой омичей с отрывом в две шайбы.

Сумеют ли «ястребы» в этот раз обыграть соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

Добавим, что сегодняшний матч посвящен 75-летию омского хоккея.

