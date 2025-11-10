Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сомнолог рассказала, как не проснуться «разбитым» после дневного сна

Эксперт объяснила, почему после пробуждения днем болит голова, и рассказала, как этого избежать.

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова объяснила, почему после дневного сна люди часто чувствуют себя «разбитыми» и даже испытывают головную боль.

Причиной этого, по словам эксперта, является чрезмерно долгий дневной отдых, который может привести к погружению в стадию глубокого сна.

– Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль, – приводит слова Черкасовой «Лента.ру».

Чтобы избежать такого состояния, специалист рекомендует придерживаться универсальной формулы безопасного дневного отдыха и спать не более 15-20 минут. Такой короткий сон позволяет взбодриться, но не приводит к глубокому сну и, как следствие, к неприятным ощущениям при пробуждении. Также Черкасова советует просыпаться не позднее, чем в три часа дня, чтобы не нарушить ночной сон.

Если же, несмотря на предосторожности, вы все же проснулись «разбитым», сомнолог предлагает следующие меры для улучшения самочувствия: прогуляться на свежем воздухе, выполнить несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе для нормализации тонуса сосудов.

·Общество

Сомнолог рассказала, как не проснуться «разбитым» после дневного сна

Эксперт объяснила, почему после пробуждения днем болит голова, и рассказала, как этого избежать.
GigaChat

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова объяснила, почему после дневного сна люди часто чувствуют себя «разбитыми» и даже испытывают головную боль.

Причиной этого, по словам эксперта, является чрезмерно долгий дневной отдых, который может привести к погружению в стадию глубокого сна.

– Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль, – приводит слова Черкасовой «Лента.ру».

Чтобы избежать такого состояния, специалист рекомендует придерживаться универсальной формулы безопасного дневного отдыха и спать не более 15-20 минут. Такой короткий сон позволяет взбодриться, но не приводит к глубокому сну и, как следствие, к неприятным ощущениям при пробуждении. Также Черкасова советует просыпаться не позднее, чем в три часа дня, чтобы не нарушить ночной сон.

Если же, несмотря на предосторожности, вы все же проснулись «разбитым», сомнолог предлагает следующие меры для улучшения самочувствия: прогуляться на свежем воздухе, выполнить несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе для нормализации тонуса сосудов.