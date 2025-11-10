Сомнолог рассказала, как не проснуться «разбитым» после дневного сна

Эксперт объяснила, почему после пробуждения днем болит голова, и рассказала, как этого избежать.

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова объяснила, почему после дневного сна люди часто чувствуют себя «разбитыми» и даже испытывают головную боль.

Причиной этого, по словам эксперта, является чрезмерно долгий дневной отдых, который может привести к погружению в стадию глубокого сна.

– Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль, – приводит слова Черкасовой «Лента.ру».

Чтобы избежать такого состояния, специалист рекомендует придерживаться универсальной формулы безопасного дневного отдыха и спать не более 15-20 минут. Такой короткий сон позволяет взбодриться, но не приводит к глубокому сну и, как следствие, к неприятным ощущениям при пробуждении. Также Черкасова советует просыпаться не позднее, чем в три часа дня, чтобы не нарушить ночной сон.

Если же, несмотря на предосторожности, вы все же проснулись «разбитым», сомнолог предлагает следующие меры для улучшения самочувствия: прогуляться на свежем воздухе, выполнить несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе для нормализации тонуса сосудов.