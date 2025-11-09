Омск-Информ
·Общество

Налоговики Омска легализовали доходы сотрудников маркетплейсов на 19 миллионов

«Серые» зарплаты 323 человек были выведены из тени.  

Работу по выявлению фактов осуществления деятельности в пункте выдачи заказов маркетплейсов проводят налоговики.

– Имеются риски непредоставления зарплатной отчетности в отношении сотрудников, – отметила заместитель руководителя УФНС России по Омской области Евгения Губер.

За десять месяцев 2025 года легализованы доходы 323 сотрудников, которые были трудоустроены по «серым» схемам. После легализации в бюджет города Омска поступило почти 19 млн руб. доходов.

– Всего в результате проверок, проведенных подразделениями УФНС России по Омской области с начала года по многим отраслям, поступления в бюджет в качестве налогов увеличились на 543 млн руб., – пишет РБК.

Сейчас, по данным 2ГИС, в Омской области насчитывается 1 097 пунктов выдачи заказов Ozon и 867 – Wildberries.

