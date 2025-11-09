Омск-Информ
Полузащитник «Иртыша» Никита Дорофеев женился на омичке

Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно».

В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» рассказали о женитьбе полузащитника Никиты Дорофеева. Его избранницей стала омичка по имени Мария, с которой он и познакомился в Омске. Стало известно, что Дорофеев сейчас занимается оформлением омской прописки.

– Официальная церемония бракосочетания прошла в Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно», – сообщили в пресс-службе.

Никита Дорофеев – один из лидеров «Иртыша», забил пять мячей в 14 матчах сезона. Команда по итогам первой части первенства России вышла в группу «Золото» Второй лиги «А».

