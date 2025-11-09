Омск-Информ
Еще не мороз: в Омске стали чаще гореть автомобили

Осенью в Омской области произошло 38 автопожаров

 В Омской области участились случаи пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации технических средств. В сентябре произошло 11 инцидентов, в октябре число возросло до 27.

– Представьте картину: вы утеплили моторный отсек, чтобы утром машина завелась без проблем, и спокойно отправились домой. Но кто даст гарантию, что раскаленный коллектор двигателя не станет причиной возгорания легковоспламеняющегося утеплителя? Нет никакой гарантии! Более того, стоит задуматься, так ли необходимы эти жертвы, ведь к утру температура мотора сравняется с уличной. Риск явно не оправдывает себя, – рассказал заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Денис Зяткевич.

Омичам советуют покупать негорючие утеплители для двигателя только в специализированных магазинах.

