Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Количество пенсионеров в России стало меньше

Социальный фонд сосчитал всех, кто вышел на заслуженный отдых.

Более 40 млн человек на территории России являются пенсионерами, согласно данным Социального фонда России, об этом пишет РБК.

Число пенсионеров на учете в системе Социального фонда составляет 40 662 000 на 1 октября 2025 года, при этом работающих пенсионеров из них – 7,354 млн человек, неработающих – 33,308 млн.

– В апреле в России насчитывалось 40 961 000 пенсионеров, получается, что за полгода их количество уменьшилось на 299 тыс., – сообщает РБК.

По данным на 1 апреля 2025 года, в Омской области насчитывается 550,3 тысячи пенсионеров.

·Общество

Количество пенсионеров в России стало меньше

Социальный фонд сосчитал всех, кто вышел на заслуженный отдых.
omskinform.ru

Более 40 млн человек на территории России являются пенсионерами, согласно данным Социального фонда России, об этом пишет РБК.

Число пенсионеров на учете в системе Социального фонда составляет 40 662 000 на 1 октября 2025 года, при этом работающих пенсионеров из них – 7,354 млн человек, неработающих – 33,308 млн.

– В апреле в России насчитывалось 40 961 000 пенсионеров, получается, что за полгода их количество уменьшилось на 299 тыс., – сообщает РБК.

По данным на 1 апреля 2025 года, в Омской области насчитывается 550,3 тысячи пенсионеров.