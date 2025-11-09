Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области на пожаре погиб человек

Трагедия произошла в Горьковском районе.

В МЧС России по Омской области сообщают, что деревне Сосновке Горьковского района горел жилой дом.

– Пожар на 30 «квадратах» ликвидировали четыре сотрудника МЧС России, задействовав единицу техники. На момент прибытия пожарных дом горел на всей площади, – сообщают в МЧС.

В тушении пожара были задействованы специалисты пожарно-спасательной службы Омской области, погиб один человек.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

