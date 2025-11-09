Миллион юаней на кону: боец омского «Шторма» выступит в финале китайского Гран-при

В полуфинале турнира JCK Fight Night 110 победил Александр Зырянов.

Школа единоборств ШТОРМ

В министерстве спорта Омской области рассказали, что боец из команды STORM Shlemenko Fight Team Александр Зырянов на второй минуте первого раунда одолел соперника Сиджиаху из Китая в полуфинале Гран-при лиги JCK. Теперь ему предстоит сразиться с действующим чемпионом Курбанджиангом Тулусибаком.

Уже прошли Face to Face, поединок состоится в декабре 2025 года.

– Александр будет биться в финале Гран-при за главный приз – 1 000 000 юаней, – сообщили в телеграм-канале минспорта.

В китайской лиге JCK Зырянов дебютировал в 2024 году, провел пять поединков, все завершил досрочно. Он продолжает тренироваться в школе «ШТОРМ» с момента ее основания.