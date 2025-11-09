Омск-Информ
·Отдых и туризм

День Сибири омские сапбордисты отметили массовым заплывом

Водное катание по Иртышу становится все популярнее, несмотря на погоду.

Несмотря на погоду, омские сапбордисты устроили заплыв в центре Омска, так они отметили День Сибири – праздник, который отмечается в ноябре. У себя на страничке в соцсети они написали об этом событии.

– Начали свой путь символично от Омской крепости. Высадились на острове, слепили снеговика, покачались на качелях, затем качались на волнах, созданных проходящей мимо баржей. Пили горячий чай прямо на сапах. Пробирались сквозь ледяные торосы в затоне, – рассказали сапбордисты.

Скорее всего, это событие и закроет водоплавательный сезон 2025 года для омских сапбордистов.

фото Команды О2

