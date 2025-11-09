Стало известно, где в Омске высадят деревья в снег

В ближайшее время зелеными насаждениями пополнятся городские улицы и скверы.

администрация города Омска

В Омске продолжаются работы по озеленению, в снег высаживают деревья и кустарники. Так, на аллее «Звездная» в Советском округе сразу 136 единиц растений украсят территорию – это 60 тополей пирамидальных и 76 лип. Проходят работы на Сыропятском тракте, где появится 215 яблонь сибирских, кроме уже высаженных 76 кленов татарских.

Проведут озеленение в скверах, так в «Березовой роще» высадят четыре липы, в «70 лет Победы» появится пузыреплодник красный.

К этому времени уже закончены работы на улице Лукашевича, где появились сосны, на ул. Л. Чайкиной – ивы шаровидные, на ул. Б. Хмельницкого – березы, на ул. Красный Путь – липы и сосны.