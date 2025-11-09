Омск-Информ
Общество

Восемь человек пропали в Омской области бесследно

Поисково-спасательные отряды региона подводят итоги

Опубликована статистика омского подразделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Отчет о своей деятельности добровольцы представили за октябрь 2025 года.

– Нам поступило 91 сообщение о пропавших людях, – сообщают в «Лиза Алерт».

Живыми найдены 56 человек, погибшими – пять, найдены родные восьми человек, девятерым помогли установить личность, неподтвержденными оказались пять заявок. Не найдены в октябре восемь человек.

– Добровольцы продолжают активные поиски, прилагая все усилия для обнаружения пропавших, – отмечают в «Лиза Алерт» и приглашают на свои лекции. – На обучении городскому поиску мы расскажем и покажем: как и где клеить ориентировки; как проводить опрос потенциальных свидетелей; как проходит патрулирование жилых районов и улиц; как работать в торговом центре во время поиска человека.

16 ноября в 17.00 приходите на бульвар Победы.

