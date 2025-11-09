Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На дорогах Омской области синоптики прогнозируют ледяной ад

В Омске ожидается теплая и сырая погода.

 Сегодня, 9 ноября, в Омской области днем будет –4...+1°, по северо-востоку ожидается понижение до –8°.

– С приближением очередного циклона с фронтальной системой возобновятся осадки, – дает прогноз Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами гололедно-изморезевые отложения, туман, на дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать 14 м/с.

·Общество

На дорогах Омской области синоптики прогнозируют ледяной ад

В Омске ожидается теплая и сырая погода.

GigaChat
 Сегодня, 9 ноября, в Омской области днем будет –4...+1°, по северо-востоку ожидается понижение до –8°.

– С приближением очередного циклона с фронтальной системой возобновятся осадки, – дает прогноз Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами гололедно-изморезевые отложения, туман, на дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать 14 м/с.