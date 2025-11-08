Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Фарм-клуб «Авангарда» подписал лучшего снайпера 7-летней давности

33-летний нападающий провел четыре сезона за «Адмирал» из Владивостока.

Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» объявил о подписании одностороннего контракта ВХЛ сроком на 1 сезон с чемпионом ВХЛ, лучшим снайпером и лучшим нападающим ВХЛ (2018) 33-летним Александром Шевченко.

В прошлые сезоны Александр выступал в ряде клубов КХЛ («Адмирал», «Витязь», «Югра», «Сочи», «Атлант»). Последние четыре сезона форвард провел за «Адмирал».

За ВХЛ форвард провел 338 игр, набрав 64 (33+31) очка. За КХЛ провел 273 игры, набрав 72 очка, коэффициент полезности составил +62.

·Спорт

Фарм-клуб «Авангарда» подписал лучшего снайпера 7-летней давности

33-летний нападающий провел четыре сезона за «Адмирал» из Владивостока.
hawk.ru

Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» объявил о подписании одностороннего контракта ВХЛ сроком на 1 сезон с чемпионом ВХЛ, лучшим снайпером и лучшим нападающим ВХЛ (2018) 33-летним Александром Шевченко.

В прошлые сезоны Александр выступал в ряде клубов КХЛ («Адмирал», «Витязь», «Югра», «Сочи», «Атлант»). Последние четыре сезона форвард провел за «Адмирал».

За ВХЛ форвард провел 338 игр, набрав 64 (33+31) очка. За КХЛ провел 273 игры, набрав 72 очка, коэффициент полезности составил +62.