«Тепловая компания» потратила на ремонт своих сетей больше, чем рассчитывала

На реконструкцию сетей ушли сотни миллионов.

На предстоящем комитете по ЖКХ в Омском городском совете в среду, 12 ноября, АО «Тепловая компания» планирует представить отчет о выполнении инвестпрограммы на 2024–2025 гг.

Согласно информации администрации города, компания планировала 53 мероприятия на 89,5 млн рублей в 2024 году и 13 мероприятий на 110,4 млн рублей в этом году.

В прошлом году общество выполнило 78,2 процента от плана, потратив 70 млн рублей. Зато в этом году вместо запланированных 36,6 млн рублей компания израсходовала 50,2 млн рублей, или 137,2 процента от плана. Из этой суммы 42,2 млн рублей – собственные средства.

Во втором полугодии предприятие занялось реконструкцией тепловых сетей в квартале «Молния» на улицах 10 лет Октября – 3-й Разъезд – Биофабрика и ремонтом сетей в районе 1-й Затонской для подключения двух жилых домов в жилом комплексе «Зеленый остров».

Кроме того, до конца года предполагается выполнить менее значимую модернизацию и реконструкцию ряда тепловых сетей по городу. Таким образом, инвестпрограмму планируется выполнить в полном объеме. Докладчиком по вопросу назначен главный инженер компании Андрей Лукьянов.

