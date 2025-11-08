В Омске придумали сервис выездного доения и контактный аквариум со скатами

Такие проекты представили студенты омских колледжей.

бизнес-инкубатор Омской области

Студенты омских колледжей представили свои бизнес-проекты на конкурсе «Вектор успеха», проводимый бизнес-инкубатором при министерстве экономического развития региона. Всего было показано 14 идей, которые могут быть воплощены в реальности.

Первое место занял проект контактного аквариума со скатами и медузами. Проект предполагает полное погружение в морской вайб.

– Идея бизнес-проекта появилась у меня благодаря моим впечатлениям от скатов. Я жила все детство в Индонезии и, как никто другой, люблю океан, а идею с интерактивной экспозицией мы развили уже в ходе участия в «Векторе успеха», – пояснила участница команды Алиса Праведная.

Второе место досталось проекту «АгроДойка». Это современный сервис для владельцев личных подсобных хозяйств и небольших ферм. Клиенты смогут онлайн бронировать дату и время, к ним будет выезжать оператор с профессиональным доильным аппаратом.

Третье место присудили идее создания авторской студии по пошиву костюмов для различных направлений: восточные, хип-хоп, балетные и бальные танцы.

Четвертое место разделено между проектами студии мастер-классов «Творим together» от Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции и «Автоаксессуары» от Омского автотранспортного колледжа.